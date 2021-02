Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’ nos cuenta su secreto para un home office productivo

¿Cómo te ayuda la tecnología día a día?

“Como les decía, yo necesito buen Internet porque estoy transmitiendo en vivo, haciendo entrevistas. Hice una con alguien de Israel, entonces estaba desde mi casa y el médico en Tel Aviv.

“Claro que necesito una compañía de Internet que venga a hacer la diferencia y tenga alta velocidad como el es caso de Xfinity, pero tengo algo que todos pueden tener en casa, que es un xFi Pod de segunda generación, que es un dispositivo que enchufas en cualquier parte o punto de tu casa en donde creas que hay un punto muerto.

“Esto te permite tener una red amplia de Internet y una cobertura de Wi-Fi en toda tu casa sin problemas. Así tienes una experiencia de Wi-Fi muy padre que sólo tiene Xfinity. Tiene un app que se llama xFi, que puedes bajar gratis y en español y ver cuáles dispositivos de tu casa están utilizando la red.

“Pensarías que sólo tienes la TV, el iPad y la computadora, ¡pero no! Tienes la freidora, la cafetera, aspiradora o pods que prenden focos en modalidad de Wi-Fi. Son tantos que no sabemos cuál es el que está chupando la señal. La app también ayuda a checar a los niños para que no usen los dispositivos a la hora que se tienen que dormir”.

¿La idea de formar una familia con hijos, ya la descartaste del todo?

“Bueno, déjenme decirles que tengo una familia con hijos. Tengo tres hijos, postizos, pero tengo de parte de mi marido (Gerardo López) de su primer matrimonio. Y la verdad es que los quiero mucho, los admiro y los respeto.

“En cuanto a los hijos biológicos, sé que es algo que he aplazado más de lo que hace una mujer, pero la verdad es que me siento lista para ser mamá, pero al final del día es lo que Dios y el reloj biológico quiera. Si se me da, bueno; si no, Dios sabía por qué. ¡Pongan changuitos!”.

©@chiquibabyla La presentadora formó una bella familia junto a su pareja, Gerardo López, y los hijos de su primer matrimonio

¿Cuál te gusta más, podcast, radio o televisión?

“¡¿Pero porqué no todo?! En este mundo en el que somos mujeres multi task, en donde hacemos un poquito de todo -y faltaron las redes sociales-, es muy difícil elegir entre uno y otro.

“Hay etapas en tu vida en donde vas a hacer uno más que el otro, como me ha pasado a mí. Empecé haciendo radio y luego tele. Ahora hago los dos. Disfruto los tres, contando las redes sociales. Cada uno me da una satisfacción diferente. En la radio siento que tengo más control de lo que digo y hago, soy la dueña.