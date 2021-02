Michelle Salas sufre accidente esquiando durante sus vacaciones de invierno

Todo iba bien en las vacaciones de Michelle Salas en Vail, Colorado, cuando de forma inesperada, sufrió un aparatoso accidente que la llevó a interrumpir sus días de descanso en aquel nevado paisaje, uno de los favoritos de las celebridades en la temporada invernal. La hija mayor de Luis Miguel compartió en sus redes sociales que se lastimó la rodilla derecha mientras estaba esquiando. A pesar de la lesión, la bloguera de 31 años aclaró que estaba bien, dentro de todo y que quiso dar a conocer la noticia ella misma, pues será una recuperación bastante larga.

©@michellesalasb La se lastimó la rodilla derecha mientras esquiaba

La modelo compartió en Instagram stories qué fue lo que sucedió y describió a detalle la lesión que la llevará al quirófano. “No soy de compartir este tipo de noticias, pero sentí la necesidad de contárselos ya que será una recuperación muy larga y un poco tediosa. Hace unos días tuve un accidente esquiando y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha”, contó.

©@michellesalasb La hija de Stephanie Salas estaba de vacaciones en Vail, Colorado

Al mismo tiempo, la hija de Stephanie Salas agradeció que el accidente no dejó mayores daños ni otras lesiones que lamentar, sin embargo, tendrá que ser operada, además de ir a rehabilitación. “Gracias a Dios no pasó a mayores pero tendré una operación y varios meses de terapia por delante, que para alguien que ama hacer ejercicio y estar activo todo el tiempo no es tarea fácil”. Tras el incidente, Michelle hizo aún más conciencia de cómo la vida puede cambiar en segundos y reflexionó. “Hoy me queda más claro que nunca que la vida cambia en cuestión de segundos y que hay que vivirla todos los días como si fuera el último”.