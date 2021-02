Ximena Duque da a luz a su tercera hija, la pequeña Skye

Ximena Duque y Jay Adkins le dieron la bienvenida a la pequeña Skye este Sábado 6 de febrero. A través de sus redes sociales, la actriz dio a conocer todos los detalles de la llegada de su segunda hija con el empresario, con quien ya tiene a la pequeña Luna, de tres años. El nacimiento de Skye estaba programado para el 14 de febrero, sin embargo, la bebé se adelantó y curiosamente, Ximena ya lo presentía, tal y como lo explicó en una de sus stories en Instagram. “Lo que es el instinto maternal… Yo presentía que iba a venir este fin de semana. Es más, yo dije que venía el 7, pero me equivoqué por un día”.

Con estas palabra Ximena compartió la gran noticia! “Skye Adkins, 01.6.2021. Después de 20 horas llego nuestra princesa... El parto termino en cesárea, aun no puedo creer todo lo que se complico pero de una cosa si estoy segura y es que todo valió la pena. TE AMO Mi princesa @skyeadkins_3 #newborn #baby #skye #babygirl @jayadkins3 you are the best husband and daddy, thanks for being by my side ❤️”

©Ximena Duque



La llegada de Skye se da a solo unas semanas de que la familia de Ximena Duque superara el coronavirus . A mediados de enero, fuentes cercanas a la actriz revelaron a HOLA! USA que ella, su esposo, así como su hija de tres años, habían dado positivo a COVID-19, mientras que el hijo mayor de Ximena, Cristan Carabias dio negativo y se fue a refugiar con su padre, en lo que todos se recuperaban. Jay Adkins y Luna iban poco a poco saliendo de la enfermedad, pero la también empresaria de 35 años recién empezaban los síntomas. Fueron tan intensos que su doctor decidió que lo mejor sería que se internara en un centro médico en Miami para monitorear su condición.