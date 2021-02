El festejo familiar de Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez y sus hijos

Cristiano Ronaldo festejó sus 36 años al lado de las personas más especiales de su vida; su pareja, la modelo Georgina Rodríguez , y sus cuatro hijos; Cristiano Jr., Alana Martina, Eva María y Mateo. La celebración fue de lo más íntima y a través de sus redes sociales tanto el festejado como su novia dieron algunos detalles de lo bien que la pasaron en familia entre un pastel muy original, muchos regalos y buenos deseos.

©@cristiano Cristiano Ronaldo también celebró sus 20 años de trayectoria deportiva

En su perfil de Instagram, red social en la que ha sido nombrado como la celebridad con mayor número de followers, Cristiano dio un vistazo del armonioso festejo, el cual contó con un pastel con la bandera portuguesa -su país de origen- además de un simpático globo rojo de helio en forma de corazón y las clásicas velas de cumpleaños con el número 36.

©@cristiano La familia de Cristiano y Georgina al completo

La postal familiar resultó de lo más enternecedora pues en ella aparecen Eva y Alana tratando de imitar la pose de su papá con el pulgar arriba, mientras que Mateo se deja ver distraído con un pijama afelpado del Hombre Araña, uno de sus superhéroes favoritos. En tanto, Georgina, Cristiano y Junior miran fijamente a la cámara. El jugador de la Juventus F. C. acompañó la bonita foto de cumpleaños con el siguiente mensaje, en el que expresó su cariño a sus fans y su gratitud por un año más de vida y de trayectoria profesional. “¡36 años, increíble! Parece que todo empezó ayer, pero este viaje está lleno de aventuras e historias para recordar. Mi primer balón, mi primer equipo, mi primer gol... ¡El tiempo vuela!”, empezó así el astro del fútbol.

“De Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turín, pero sobre todo, desde el fondo de mi corazón, al mundo... He dado todo lo que he podido, nunca me detuve y siempre he intentado ofrecer la mejor versión posible de mí. A cambio, ustedes me han dado su amor y admiración, su presencia y su apoyo incondicional. Y por eso, nunca podré agradecerles lo suficiente. No podría haberlo hecho sin ustedes”.

El futbolista de origen portugués hizo una promesa a sus fanáticos: “Mientras celebro mi cumpleaños 36 y mi vigésimo como futbolista profesional, lamento no poder prometerles 20 años más de esto. Pero lo que puedo prometerles, es que mientras continúe, ¡nunca recibirán menos del 100% de mí! Una vez más, gracias por todo su apoyo y por sus amables mensajes durante este día. Significa mucho para mí y todos ustedes tienen un lugar especial en mi corazón.❤️🙏🏻”.