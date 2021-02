María Celeste Arrarás, ¿en busca del amor?

©@mariacelestearraras La periodista desearía que su perro, Archie, no fuera parte de sus entrevistas

En cuanto a su regreso a los foros de televisión, no cree que suceda a corto plazo, pues apuesta más por la opción virtual. “La televisión tristemente va en un periodo de decadencia, de caída y fíjate con esta situación; eso me obligó a tomar la decisión antes de lo que yo planeaba”, se sinceró.

En caso de tener una oferta para la pantalla chica, expresó: “Lo consideraría por cuestión de ingreso extra, pero no es algo que me quita el sueño”. Sin embargo, su sueño está materializándose con este nuevo proyecto: “Creo que lo que estoy haciendo ahora es algo que me llama la atención porque es nuevo, es como una nueva frontera”, dijo contenta.