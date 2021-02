Salma Hayek revela que sufrió bullying a causa de su estatura

Es una de las actrices latinas con mayor éxito a nivel internacional. Cualquiera que mira a Salma Hayek en la pantalla, piensa en su grandeza como artista y en todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera. Sin embargo, como muchas mujeres, la originaria de Veracruz, México, se sintió insegura por algunos detalles de su físico, en especial su estatura.

Y es que en un medio en el que está rodeada de actrices y modelos que superan los 5.5 pies de altura, la mexicana asegura que sufrió bullying por sus 5.1 pies. “Yo soy muy bajita. He sufrido bullying por ser de baja estatura durante toda mi vida”, contó en una entrevista para Variety.

Sin embargo, ella siguió adelante sin dar más importancia a aquellas críticas por su estatura. Esta situación apenas la pueden creer algunos de sus fans, pues en las fotos o en la pantalla grande, la estatura de Salma no tiene importancia ya que queda en segundo plano gracias a su talento.

Es por ello que ahora es Ajak, una delas heroínas de The Eternals, la próxima cinta de Marvel y Disney. “Y de repente, no importa”, expresó sobre las críticas. ”Eres un superhéroe en el Universo de Marvel, me conmovió”, dijo feliz-

Salma, feliz con su nuevo papel

La película, basada en el cómic de Jack Kirby, narra la historia de una raza de súper humanos evolucionados en la Tierra. Salma Hayek trabaja de la mano de la directora, Chloé Zhao, con quien se llevó de maravilla. “Me siento muy afortunada, tengo una amiga mexicana que es la mayor fanática de Marvel. Mi problema fue guardar el secreto por un largo, largo tiempo”, dijo emocionada por esta nueva etapa en su carrera.

La confianza de la veracruzana en el proyecto fue casi a ciegas, pues no le permitieron leer el guion como en otras producciones, algo que la llevó a un nivel de emoción sin precedentes. “Estaba asustada. No me dejaron ver el guion hasta que firmará“, reveló la actriz de 54 años.