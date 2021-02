Adamari López y Toni Costa, una relación a prueba de todo

T: A mis amigos fácilmente, porque ella es la mujer a la que amo, la mamá de mi hija que me ha dado una estabilidad, me ha dado una madurez, me ha dado un sentido a tener en mi camino y a seguir luchando por estar con ella y tratar de ser el mejor hombre para ella y el mejor papá.

A: Toni es mi mejor complemento, me encanta que me hace reír, me encanta cómo me besa, cómo me acaricia… a veces, solo necesito que ponga su mano, un contacto de mi piel con tu piel. Amo eso que me provoca cada vez que él me toca, es como una chispa que me enciende todo el cuerpo y que me llena de emoción.