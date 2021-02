Francisca Lachapel temió perder a su bebé por el coronavirus

Al ser un virus tan nuevo y poco estudiado, su médico le recomendó mucho reposo. “Me dijeron solo vete a casa, descansa lo más que puedas, toma agua, si tienes dolor de cabeza o de vientre llama, no hay estudios que revelen que puede afectar a tu bebé, es un virus nuevo. Es desesperante”, añadió. Ahora su preocupación es que, si se vuelve a enfermar de COVID, no sabe cómo reaccionará su cuerpo, ni el bebé que espera. “Lo único que le pido a Dios es tener los anticuerpos y que no me vuelva a agarrar ese virus porque no sé la diferencia cuando te da tan pequeñito, o cuando está avanzado, en qué momento es más peligroso”.

Dejando de lado el tema del coronavirus y su amarga experiencia en sus primeras semanas de embarazo, Lachapel reveló que todo marcha bien en la dulce espera de Baby Zampogna. La conductora de televisión ya vio a su doctor y se hizo los estudios médicos correspondientes para evaluar su condición. “Ya me dijeron que todo está muy bien, espero que así siga”.