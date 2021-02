Jill Biden sorprende a la exprimera dama con una canasta de vegetales

“Durante ocho años, vi a la Dra. Jill Biden hacer lo que hacen muchas mujeres profesionales: manejar con éxito más de una responsabilidad a la vez, desde sus deberes docentes hasta sus obligaciones oficiales en la Casa Blanca y sus roles como madre, esposa y amiga”, escribió Michelle. “Y en este momento, todos estamos viendo lo que también les sucede a tantas mujeres profesionales, ya sea que sus títulos sean Dra., Sra., Srta. o incluso Primera Dama: con demasiada frecuencia, nuestros logros son recibidos con escepticismo, incluso con burla. Somos puestas en duda por aquellos que eligen la debilidad del ridículo sobre la fuerza del respeto. Y, sin embargo, de alguna manera, sus palabras pueden mantenerse: después de décadas de trabajo, nos vemos obligados a demostrar nuestra valía de nuevo “.



Michelle continuó, “Dr. Biden nos da un mejor ejemplo. Y es por eso que siento tan fuertemente que no podríamos pedir una Primera Dama mejor. Ella será un excelente modelo a seguir no solo para las jóvenes sino para todas nosotras, luciendo sus logros con gracia, buen humor y sí, orgullo. Me emociona que el mundo vea lo que he llegado a conocer: una mujer brillante que se ha distinguido en su profesión y con la vida que vive todos los días, siempre buscando levantar a los demás en lugar de derribarlos”.