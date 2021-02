Francisca Lachapel sobre los cambios por su embarazo: ‘Trato de comprenderlo y adaptarme’

Tras anunciar su embarazo la semana pasada, Francisca Lachapel ha empezado a compartir cada vez más y más fotografías y videos de su proceso, así como sus síntomas, los malestares que ha tenido y sobre todo, los cambios físicos que ha experimentado en las últimas semanas. La presentadora de Despierta América (Univision) asegura que, desde que dio la noticia de su dulce espera, ¡su pancita se ha hecho más evidente!

©@jpadronsutti VER GALERÍA Francisca Lachapel comparte con sus fans la evolución de su embarazo

En su perfil de Instagram, compartió un video en el que presumió a sus fans los cambios en su figura, la cual va cambiando con el paso de los días. Al mismo tiempo, reveló que tiene dolores de espalda por el peso que está cargando y que, como toda mujer en su condición, las idas al baño han resultado de lo más frecuentes.

“Todo en mi cuerpo está taaaan taaaan grande señores y eso que ahora es que me falta camino, con Dios delante!! 🙏🏽 Poco a poco trato de comprenderlo y adaptarme”, indicó. “Los cachetes bien colorados jajaja y me pesan, cuando me rio casi provocan que se me cierren los ojos. La parte alta de mi espalda anchísima, de los senos ni hablemos creo que pesan 30 libras cada uno 🤣 Las caderas las desconozco. El dolor de espalda me hace sentir como que me cayeron un montón de años encima. Si hablo muy rápido me sofoco”.