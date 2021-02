El hijo de Pablo Lyle comparte con sus amiguitos su anhelo más grande

A poco de cumplirse dos años desde que empezara el proceso legal de Pablo Lyle , su familia no pierde la esperanza de volver a estar reunidos y reiniciar sus vidas. Sin embargo, mientras llega ese día, el actor mexicano permanece en Miami a la espera de la resolución de su caso, mientras que su esposa, Ana Araujo, y los hijos de ambos, Arantza y Mauro, están con sus seres queridos en Mazatlán, Sinaloa. Recientemente, Ana compartió con sus seguidores una tierna anécdota de su hijo, quien desea más que otra cosa en el mundo, ver a su papá.

©@pablolyle Pablo Lyle con su esposa, Ana Araujo, y sus dos hijos, Arantza y Mauro

Ni juguetes, ni golosinas o cosas por el estilo... Para el pequeño Mauro no hay nada más valioso que tener a su familia reunida. En su cuenta de Instagram, Ana Araujo compartió esta vivencia que a más de uno le tocó el corazón. “El viernes en una de las clases de la escuelita de Mauro les contaron un cuento sobre un niño que soñaba con volar y ser astronauta . .. 🚀 Las maestras abrieron la conversación para que los alumnos compartieran su más grande sueño, entre poderes de superhéroe como rayos láser, volar, correr rapidísimo, etc... Mauro quiso participar, levantó su manita virtual ✋ y cuando le cedieron la palabra dijo: ‘Mi más grande sueño es que mi papá regrese a Mazatlán’”.

©@anaaraujoof Esta fue la imagen con la que Ana acompañó su tierna anécdota

“Yo estaba trabajando en la cocina, lo alcancé a escuchar, pude presenciar su acto de vulnerabilidad, tan inocente y a la vez tan valiente”, escribió Araujo. “Y su maestra le contesto: ‘Gracias Mauro por compartirnos tu más grande sueño ¿y sabes qué ? Se te va a cumplir más pronto de lo que te imaginas” ✨’”.

Para finalizar este conmovedor relato, Ana envió un mensaje a todos aquellos que, como ella, están viviendo una separación de algún ser querido. “Abrazo a las familias que están pasando por situaciones de separación, sea cual sea la razón, lo poco que puedo compartirles es que no dejemos de soñar, no dejemos de confiar en el proceso y sigamos construyendo nuestra realidad aceptando la situación y haciéndole frente con amor y paciencia. Nuestros hijos están sostenidos, nosotros estamos sostenidos, todo está bien.✨“All is well in my life” ✨”.

El texto de Ana estaba acompañado por una fotografía familiar en la que aparece el actor con su esposa y sus dos hijos a la orilla del mar en un gran atardecer.