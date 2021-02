Michelle Renaud y Danilo Carrera cuentan entre lágrimas la verdad tras su separación

“A veces hay que saber tomar decisiones por nosotros. El problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir cuatro años y si yo tengo otro hijo me gustaría que no se llevaran tanto”, agregó ella resaltando el amor y la complicidad que hay entre los dos, misma que los llevó a tomar caminos separados sin dramas ni terceras personas que influyeran en su decisión.

El anillo de compromiso

El fin de semana, Michelle sorprendió a todos sus fans al poner a la venta en sus redes sociales un anillo de compromiso que muchos señalaron que se se lo había dado Danilo en señal de amor. Y aunque Michelle aseguró que en era de un amigo, contó la verdad detrás de esta venta.

“La realidad es que Michelle quería dejar de tener cosas de (ex) parejas y decidió vender su anillo”, explicó Danilo. Ella agregó: “Mucha gente me pone ‘las cosas no se venden, se regresan, pero cuando es una historia donde las cosas no fueron como quisieron, no se tienen que regresar”. Y explicó que con el dinero de la joya podría irse de viaje con su hijo.

“No tiene nada que ver con Danilo, ese es otro chisme. Si fuera Danilo le hubiera dicho que sí”, dijo sincera sobre lo mucho que aún ama al originario de Ecuador.

©@michellerenaud Danilo y Michelle aún son buenos amigos

La pareja aún continúa trabajando junta en Quererlo Todo, y con la magia que siempre rodeó su relación, cerraron un capítulo romántico para dar paso a una bella amistad que, como muchos de sus seguidores desean, podría unirlos en el futuro.