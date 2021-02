Irina Baeva intentó hablar con Geraldine Bazán: ‘Se lo pedí a Gabriel (Soto), nunca se dio’

Baeva, quien recién se comprometió con Gabriel Soto, compartió que de tantos ataques que recibía e insultos, llegó a pensar que ella había tenido la culpa de todo. “Tu mente hace un juego muy raro y te empiezas a creer las cosas… ‘¿será que yo me metí?, ¿será que yo destruí?, ¿será que soy todo lo que la gente que dice que soy?’. Me dejaba afectar por todo, yo checaba cada nota, cada comentario en las redes”. La actriz la estaba pasando realmente mal, hasta que su hermana le puso un alto a esas emociones: “(Me dijo) Ni se te ocurra creer lo que están diciendo”.

Y es que su noviazgo no ha sido nada fácil, pues su vida privada quedó expuesta y los rumores no han cesado. Los haters, sobre todo en las redes, no han tenido mesura en los comentarios y agresiones hacia su persona. “Se han burlado de todo lo que yo soy física y emocionalmente. Me han destrozado de la cabeza a la punta de los pies”, dijo entre lágrimas.

Su ‘gran’ error

En esa misma conversación, la actriz reconoció que quizá, su relación con Gabriel habría comenzado de forma precipitada y que es algo que le sigue pesando actualmente. “Hay mil versiones, mil historias, mil mentiras… Sí te puedo decir, a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo, lo hice por amor. Me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, que sí tenía un bagaje...”.