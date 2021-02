Michelle Renaud pone en venta anillo de compromiso, tras ruptura con Danilo Carrera

Luego de anunciar su rompimiento con Danilo Carrera , la actriz Michelle Renaud usó sus redes sociales para vender un anillo de compromiso, hecho que causó revuelo entre sus seguidores y los de su expareja, pues de inmediato pensaron que se trataba de la joya que él le habría entregado en su momento. En su perfil de Instagram, la actriz de telenovelas compartió un post en el que anunciaba la venta del accesorio, además de asegurar que estaba nuevo. “HOMBRES románticos y comprometidos, vendo un anillo de compromiso para el que ya se anime a dar el paso. Escríbanme por DM!! Nuevo y con la mejor energía del amor”, se leía en su anuncio publicado en Instagram stories.

©@michellerenaud Este fue el anuncio que Michelle compartió en sus redes y que generó gran polémica

Tras la polémica en redes, Michelle explicó que el finísimo anillo no le pertenecía a ella, sino que estaba ayudando a un buen amigo a venderlo. Parece que no solo sus fanáticos quedaron en shock, ya que algunos miembros de su familia la contactaron de inmediato, tras ver el anuncio del anillo. En Instagram stories, la protagonista de Quererlo todo publicó el siguiente video: “Oigan... ¡ya hasta me escribieron tías! (Preguntándome) ‘¿De quién es ese anillo, cómo?’”, dijo entre risas la actriz. “Es un anillo de un amigo que le estoy ayudando a vender”, explicó.

Loading the player...

Con esto, Michelle dejó claro que no era su anillo y que solo estaba haciéndole el favor a un buen amigo para anunciarlo en redes. Además de eso, hasta donde se sabe, Danilo nunca le propuso matrimonio, o al menos no lo habrían hecho público. Así que, para la tranquilidad de los seguidores de ambos, no se trata de su joya.