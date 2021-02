Natti Natasha y Raphy Pina anuncian su compromiso

La pareja no ha especificado cuánto tiempo llevan juntos, pero los rumores sobre su relación se han dado desde hace años. Incluso, se sabe que han pasado juntos toda la cuarentena en Puerto Rico, donde Natti ha tenido la oportunidad de convivir con la familia de Raphy, así como los tres hijos del productor.

Ambos se habían mantenido al margen sobre su noviazgo y Natti evitaba hablar de su vida privada. Sin embargo, en una entrevista con HOLA! USA en 2019 habría dicho que tenía pretendientes, pero que no había nadie en concreto. “Yo siento que los hombres se intimidan, o no sé cuál es el problema. No sé si me admiran de lejos. Vamos a decir que me están admirando de lejos. Porque no se atreven a acercarse mucho. Pero espero que esa lista sea larga”.

Para ambos, esta no será su primera vez caminando hacia el altar; el productor estuvo casado de 2011 a 2019 con Carolina Aristizabal, de quien se divorció hace un par de años. En tanto, Natti tuvo un breve matrimonio hace ya muchos años antes de ser famosa. En una entrevista con Listín Diario, Natti -cuyo nombre real es el de Natalia Alexandra Gutiérrez Batista- habló de ese momento de su vida. “Sí eso todo el mundo lo sabía (lo de la boda). Yo tenía 21 años. Fue en Republica Dominicana, pero me divorcié y cerré capítulo”.

