Natti Natasha y su mánager, Raphy Pina confirman que ¡sí son novios!

Una vez más, el amor pudo más que el silencio. Luego de varios meses de rumores, Natti Natasha y su mánager, Raphy Pina, por fin confirmaron la gran noticia que sus fans estaban esperando. Y es que a través de un video en sus redes sociales, ambos gritaron felices al mundo que ¡son pareja!

“Estamos very, very hapy, íbamos a hacer el live, pero estábamos igualitos que ustedes viendo los comentarios, viendo el video como 20 veces, yo no lo podía creer que, por fin, ya todo mundo lo sabe”, contó Natti en un video en su Instagram. Ambos decidieron revelar la buena nueva luego de que ella lanzara el sencillo Inédito, junto a Fran Rozzano.

En el clip los fans alcanzaron a notar los tatuajes de Raphy en los misteriosos brazos del hombre que la abraza al tocar el piano. A raíz de ese momento, dejaron ver su lado más romántico, ése que sus seguidores habían estado esperando desde hace tiempo.

“¡Feliz Viernes a Todos! ¡Vivan Felices! Que todo sea #Inedito”, escribió Raphy junto al clip en el que los dos se encuentran navegando y aparecen cantando la canción al tiempo que se ven muy enamorados y disipan cualquier duda con un tierno beso.

©@nattinatasha Natti Natasha y Raphy se veían muy cariñosos juntos desde hace meses

Para hacer oficial ese comunicado virtual, Natti publicó una foto del mismo día en el mar. Sin más palabras más que el emoji de una carita con ojos de corazón, la cantante compartió lo enamorada que está. Las felicitaciones de amigos y fans no se hicieron esperar, mismas con las que la pareja celebró este gran anuncio.

¿Campanas de boda?

Aunque apenas revelaron que son pareja, la realidad es que Natti Natasha y Raphy Pina podrían llevar varios meses saliendo. Y, otra de las sorpresas del día, fue la descripción de la cantante en su perfil de Instagram. Además de una bandera de su natal República Dominicana, Natti agregó el emoji de un anillo, lo que desató rumores de compromiso.