Gabriel Soto en su mejor momento: se casará por segunda vez y protagoniza una nueva telenovela

¿Se ha sentido diferente en la convivencia? ¿hay más compañerismo en el set de grabación?

Sin duda hay mucho compañerismo. Todos queremos cuidarnos para no detener esto, pues es nuestro trabajo de aquí, es nuestra fuente de ingresos para todas nuestras familias. Todos queremos que esto salga a flote, pero es raro, porque no te puedes abrazar, no te puedes saludar. Es así como todo muy frío. Todo ha cambiado en todos los ámbitos, en todas las áreas de trabajo, y esta no es la excepción. Afortunadamente, en Televisa seguimos produciendo. No es como el teatro, que las presentaciones personales las tuvimos que detener. Aquí continuamos dándoles contenido a la gente y el claro ejemplo es este proyecto, Te acuerdas de mí.