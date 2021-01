Eugenio Derbez revela ‘el pleito’ que tiene con Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son de las parejas mas queridas del espectáculo no sólo por su carisma sino por el gran sentido del humor del productor y comediante junto a la cantante. Sin embargo, como en todo matrimonio, hay temas en los que no están de acuerdo y culmina en discusiones, en especial cuando hablan de algo en específico sobre su hija en común, Aitana. Nada serias, según reveló el mexicano.

©@alexrosaldo Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo llevan un matrimonio lleno de confianza y muchas risas

“No sabes el pleito que trae Alessandra”, reveló Eugenio para El Gordo y la Flaca. “Continuamente se enoja cuando le dicen: ‘(Aitana) se parece mucho a Eugenio. Es idéntica a Eugenio’. Bueno, se pone de ‘¡No!’ y hasta trae su foto y dice: ‘¡Mira! Esta soy yo de chiquita. ¿Nos parecemos o no nos parecemos?’ Y todo mundo de: ‘Sí... sí. Pero es idéntica a Eugenio, de todas maneras’. Y se pone muy mal”, contó entre risas el también papá de Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

Con su sentido del humor bromista, Eugenio agregó cómo es que la hace reír y enojar al mismo tiempo: “Yo le digo que sí se parecen de las rodillas y las plantas de los pies, son idénticas, y se enoja más todavía”.

Otras situaciones en las que Alessandra no está de acuerdo

Meses atrás, Eugenio publicó una situación complicada por la que atravesaba uno de los hospitales de Tijuana, México, en plena pandemia. En sus redes sociales denunció la injusticia, que al principio parecía haberlo metido en problemas. “A veces hay que levantar la voz aunque te metas en problemas”, dijo confiado.

©@alexrosaldo Alessandra es un gran apoyo para Eugenio, quien también está al lado de la cantante en todos sus proyectos

“No siempre está padre, mi mujer me regaña mucho y me dice: ‘¡Deja de meterte en problemas!’, pero es que a veces -le llaman good trouble-, hay veces que hay que meterte en esos buenos problemas porque si no alzas la voz nadie la va a alzar”, comentó sobre cómo repercutió en su hogar aquella acción.