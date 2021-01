Danilo Carrera lamenta el fallecimiento de su amigo Efraín Ruales

La trágica partida del presentador Efraín Ruales tiene consternados a varios periodistas, conductores de televisión y estrellas que en vida compartieron con él y lo conocieron. Danilo Carrera ha sido uno de lo tantos que se han expresado su sentir ante el fallecimiento del conductor de En Contacto, de Ecuavisa. El actor de telenovelas, quien es de origen ecuatoriano, lamentó la pérdida de su amigo y paisano a través de un video expresó sus condolencias a la familia del fallecido.

En su perfil de Instagram, donde tiene más de 2.7 millones de seguidores, Danilo Carrera publicó este video con el siguiente mensaje: “Con el corazón roto pero agradecido de haberte conocido. Tu legado sigue”. En el video se aprecia a Danilo con el semblante serio y como un poco desencajado por la tragedia que enlutó su amado país.

“Hoy me desperté con la misma noticia con la que se despertó todo el Ecuador, una noticia que me pone triste, que me duele porque se va un amigo, se va alguien al que admiro, alguien que siempre tenía una sonrisa en la cara, alguien que siempre tenía una sonrisa en la cara”, dice el protagonista de Quererlo todo. “Estuve pensando todo el día en la palabras correctas para mandar un mensaje y no las hay... Cuando te despides del mejor de todos no las hay, cuando te despides de alguien así de esta manera tan abrupta, no las hay. Solo puedo decir que espero que esto no vuelva a pasar”.

“A toda la familia de Efraín, le mando muchas bendiciones, mi más sincero pésame. Yo se que Efraín está ahorita en la gloria de Dios, porque siempre estuvo muy cerca de él dando su mensaje, alguien a quien admiro y quiero mucho. Efraín tu legado sigue y no lo podemos dejar morir, todo lo que hiciste, lo que dijiste, lo que compartiste en redes, eso sigue. Se te quiere. Descansa en paz”, expresó Danilo para concluir con su video.

Sus miles de fans se solidarizaron con él y también expresaron sus condolencias a los seres queridos de Efraín, además de apoyar a Danilo por el mal momento por el que está pasando, pues fue cercano al conductor. “Ánimo mi chulo”, “Ecuador está de luto”, “Yo sigo sin poder asimilar lo que pasó”, “Muy lamentable”, escribieron varios de sus seguidores debajo del emotivo post del actor.

Además de afrontar la pérdida de su connacional, Danilo Carrera está en el ojo público por su sorpresiva ruptura con Michelle Renaud . La pareja dio a conocer su romance en junio de 2019 y desde entonces se habían hecho inseparables, dejándose ver como los más enamorados. Incluso, Danilo tenía una linda relación con el hijo de Michelle, el pequeño Marcelo, de tres años. Parecía que las cosas iban bien en la pareja de actores, y este 2021 lo arrancaron trabajando juntos en la telenovela de Quererlo todo, sin embargo, sus diferencias los llevaron a tomar la decisión de poner fin a su amor.

