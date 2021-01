Horacio Pancheri confirma las palabras de Marimar Vega y aclara si hubo infidelidad

Sólo un par de horas después de que Marimar Vega publicara en sus redes sociales que su relación con Horacio Pancheri había llegado a su fin, el actor hizo lo mismo en su perfil, en donde publicó un video en el que dejó claras varias cosas. Sin terceros involucrados, la pareja decidió informar de manera separada que había tomado caminos diferentes.

Loading the player...

“La parte que no me gusta de ser figura pública es tener que comunicar estas cosas”, expresó el actor argentino en el clip que al parecer se vio obligado a subir luego de que su ex confirmara al mundo entro que ya no estaban juntos. “No estaba en mis planes hacerlo. Pues salió la noticia confirmada, entonces... ya está”, agregó.

A pesar de confirmar la situación que se venía rumorando desde hace días, Horacio no dio más informes sobre lo que los llevó a tomar esta decisión. “No voy a entrar en detalles. La relación se terminó. Siempre le voy a desear lo mejor para su vida”, dijo.

No hubo una tercera persona involucrada

Horacio aprovechó la oportunidad para aclarar otro punto que ha estado dando vueltas desde que se especuló su separación. “Quiero aclarar que no hay nadie en medio. No hay una tercera persona que es metió en la relación como están inventando de Gala (Montes)”, dijo sobre su compañera de La Mexicana y el Güero.

©@marimarvega Horacio Pancheri explicó que su amiga y compañera Gala Montes no tuvo nada que ver con la separación

“Gala no tuvo nada que ver con esta separación entre María y mía. Así que, por favor, no inventen. A los medios, les pido un poquito de respeto y nada más”, concluyó. Junto al clip, agregó: “Nuestra separación fue por temas personales y no entraré en detalles. Les pido respeten este momento difícil”.

Por la mañana, Marimar Vega publicó una fotografía junto a la que informó al mundo entero lo que había sucedido: “Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer. Por mi parte sólo puedo decir que estoy en un mejor lugar enfocada en procurar lo mejor para mi vida”, expresó también sin dar detalles de los motivos de su separación.