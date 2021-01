Ximena Duque presume su barriguita, ¡Skye está a nada de nacer!

Tras unas complicadas semanas entre su recuperación del COVID-19 y su hospitalización, ahora Ximena Duque disfruta al máximo de las últimas semanas–o quizá días– se su tercer embarazo. Recuperada al 100% , la actriz dejó ver su buen estado de ánimo en las redes sociales, además de presumir su gran pancita. La artista compartió con sus seguidoras uno de los secretos que le hay ayudado a mantener su piel radiante e hidratada, sobre todo en el área de su vientre.

©@ximenaduque Ximena Duque ya está lista para su tercer parto, ¡faltan solo unos días!

Al ritmo de Qué bonito de Soraya, la también empresaria enseñó su pancita, la cual masajeó delicadamente para aplicar el aceite. “Consintiendo a @skyeadkins_3 con mi aceite favorito!!!! #babygirl #pregnant #love #skye”. Ante la insistencia de sus seguidores la actriz de 35 años reveló lo siguiente: “Estoy leyendo muchos comentarios donde me piden más información sobre el aceite que uso, Rejuveniqe. Con mucho gusto puedo brindarles toda la información.😘😘”.

La estrella de telenovelas compartió que no solo lo usa en su baby bump, sino que en otras áreas del cuerpo y que no es de uso exclusivo para ella, sino que toda su familia también lo utiliza. “😊Algo importante es que este aceite no solo lo uso yo en mi barriga sino toda mi familia también lo usa. Es un aceite súper versátil que lo podemos usar para mejorar la piel y cabello sin dejar sensación grasosa. ¿Y lo mejor? Esta hecho a base de ingredientes naturales. Es vegano y libre de crueldad animal. PRO salud ♥️”.