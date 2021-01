Julián Gil celebra a la distancia el cumpleaños de su hijo con Marjorie De Sousa

©@juliangil Valeria Marín, pareja del actor, también ha sido el gran pilar de Julián en los últimos meses

En diciembre pasado, ante las cámaras de El Gordo y la Flaca, Julián dijo que no apelaría la decisión de los juzgados, pues desea que Matías ya no esté envuelto más en este conflicto. “¿Y apelar? ¡No! La que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no soy yo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida, ella no tiene por qué repetir eso con su hijo. Un niño necesita una figura paterna y materna, vamos a olvidarnos del presente, pero si no puedo estar yo como papá, lo mejor sería que ella se enamore, se consiga una pareja y que esa persona sea la nueva figura paterna para Matías”.



