Sarah Barlondo, de ‘Wonder Woman’, comparte su camino a Hollywood con una discapacidad

La carrera de Sarah en la actuación fue una mera coincidencia, pues ella empezó como tenista profesional. Siendo adolescente, dejó su natal Francia para establecerse en Florida, Estados Unidos. Debido a los torneos, viajaba constantemente a México, donde por azares del destino le ofrecieron estudiar en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa. Sarah entró al instituto con la condición de que mejorara su español. “No tenía ni idea (de las telenovelas) Yo no sabía que era Televisa, en Francia no tenemos esa cultura de las telenovelas. Me compartieron videos y telenovelas para darme una idea. Me hablaban de Thalía y Yuri, no sabía quienes eran estas personas... Así que al no tener esa presión, creo que por eso no me dio miedo entrar en esta industria, porque no conocía el peso de lo que era”.

Curiosa del mundo de los melodramas, Sarah vio Teresa, en la versión que realizó Salma Hayek en 1989 y ¡quedó fascinada! “Me dio por conocer su antes y después en su crecimiento como actriz, como persona físicamente es increíble. Me encantó la historia es como de mucho drama”.

El momento que cambió su vida

En unas vacaciones, Sarah aprovechó para visitar a sus seres queridos en Francia. Recordó que en ese entonces, ella tenía 19 años y todo en su vida parecía ir de maravilla, pero sucedió lo impensable. “Soy del sur de Francia. Me voy una semana y al día siguiente de mi llegada tengo ese accidente de coche. Mi papá estaba manejando en la autopista. Mi papa se durmió manejando. Veinte horas después, me desperté luego de estar en coma. No me acuerdo de nada de lo que pasó en el accidente”.

“Todavía tengo escalofríos cuando lo cuento... Fue el peor día de mi vida, todo se cayó”, compartió. “Yo no sentía nada porque estaba muy sedada, no sabía nada... fueron a hablar conmigo y lo primero que me dijeron fue ‘vas a tener que ser fuerte para poder salvar tu mano derecha’... Parecía como una película. Fue una crisis como nunca la he tenido, tuve una fractura emocional, me quedé rota”.

Barlondo estuvo en rehabilitación física por tres años, en los cuales aprendió de la resiliencia y reveló que gracias a su pasado como deportista salió adelante. “Tenía una vida muy sana, no tomaba alcohol, no fumaba. Psicológicamente tenía esa disciplina del deporte y me propuse a salir de esto. Siento que maduré mucho, de los 19 años de pronto pasé a los 40 en un solo día”.

De regreso a la actuación

Recuperada y con una prótesis, Sarah regresó al CEA, se graduó e hizo varias telenovelas como Ni contigo ni sin ti y Esperanza del corazón. Tras el éxito, decidió poner en pausa su carrera actoral y se fue a estudiar la universidad. En Nueva York estudió arquitectura en Parsons, y en Londres se preparó en la Architectural Association y Central Saint Martins. Su plan era seguir con un doctorado, pero de nuevo volvió a ella la inquietud de la actuación.

Empezó a hacer castings y su representante le habló de uno en específico. “Hay una audición, no sabemos de qué es, solo sabemos que es de Warner, encajas súper bien en el perfil”, recordó que le dijo su representante. Sin mucho tiempo para prepararse, con trabajo en la universidad y un corazón roto, Sarah se entregó por completo y se quedó con el papel. Fue hasta que estuvo en la prueba de vestuario que supo que formaría parte de Wonder Woman 1984 en el papel de la madre de Max, Maxwell Lord (Pedro Pascal).