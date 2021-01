Francisca Lachapel anuncia que está esperando su primer hijo

¡Al fin lo ha confirmado! Tras varias semanas de rumores, Francisca Lachapel dio a conocer que estaba en la dulce espera de su primer hijo al lado de su esposo, el empresario Francesco Zampogna . Durante la emisión de este lunes en Despierta América , la presentadora compartió que está embarazada. La ganadora de Nuestra Belleza Latina hizo el anuncio con un conmovedor video, en el cual aparece al borde de las lágrimas refiriéndose a su bebé con unas tiernas palabras: “Mi amor, no podemos esperar más para conocerte y ver tu carita”.

©@franciscalachapel Los rumores de su embarazo sonaban fuerte desde hace semanas

“Queremos agradecer a toda la gente por sus oraciones y buenos deseos. Yo sé que van a darle tanto amor a mi bebé como me lo han dado a mí, así que bienvenidos a esta aventura”, dijo la conductora al concluir el video. Al término del mismo, todos sus compañeros la felicitaron y ella expresó su gratitud con la voz entre cortada. “Yo quería proteger a mi bebe, yo quería que todo estuviera bien. Tuve que esperar a que el doctor me dijera, ‘Ve, adelante todo está bien’. Los primeros meses de un embarazo son muy delicados tuve que esperar a que me dieran luz verde a que me dijeran, ‘Esta cosita esta creciendo segura y sana’”, dijo Lachapel sobre la razón por la que no había querido revelar que estaba esperando un bebé.