Ximena Duque relata, al borde del llanto, su experiencia con COVID-19

Para Jay y Luna los síntomas estuvieron presentes, pero disminuyeron con el tiempo. Para Ximena los días pasaban y la temperatura no bajaba, no sólo se sentía mal sino que estaba roja, hinchada y sin poder respirar. Fue entonces cuando su ginecóloga le pidió que no aguantara más y se fuera al hospital.

Con miedo, Ximena se enteró que tenía “los dos pulmones comprometidos con neumonía”. Al escuchar el diagnóstico, echó a llorar sin saber qué le podría pasar. “Miré al enfermero y comencé a llorar. Le pregunté: ‘¿Qué significa eso? ¿Me van a hacer tratamiento? ¿Me voy a quedar muchos días?’”, recordó al borde del llanto.

©@ximenaduque Su esposo, Jay Adkins se dirigió al público para pedir que tomaran consciencia sobre la enfermedad

Las cosas se pusieron peor cuando le informaron que el líquido amniótico de la bebé había disminuido. A pesar del panorama, a Ximena la atendieron de urgencia y tras administrarle un tratamiento de esteroides, su cuerpo reaccionó. “Pude respirar. En ese momento pensé que estaba bien, que me sentía bien. A la hora ya sentía que esto estaba funcionando”, contó alegre y agregó que permaneció en el hospital varios días para monitoreo de su salud.

Con ganas de vivir y salir adelante

Los síntomas de la enfermedad no fueron lo único que afectaron a Ximena Duque. La actriz reveló entre lágrimas que lo que más le dolió fue ver a su hija, quien también estaba enferman, y no poderla abrazar. Luego de tres años de estar a su lado en todo momento, madre e hija tuvieron que separarse aún dentro de casa para procurar la salud de la otra. Y, junto a la batalla de los médicos, fueron esas ganas de volver a casa y estar junto a sus hijos lo que hicieron que Ximena luchara por su vida y pudiera salir adelante.

©@kikefloresphoto Ximena Duque aseguró que luchó por volver a casa para estar junto a sus hijos

Además de contar su experiencia con el virus que mantiene al mundo en vilo, Ximena pidió a sus seguidores que tomaran consciencia sobre la situación, pues a pesar de la cantidad e personas que hay en los hospitales luchando por su vida, aún hay gente en la calle, de fiesta y sin mascarilla, sin tomar en serio la gravedad que implica.