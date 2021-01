Thalía habla por primera vez de la salud de su abuelita: ‘Estamos pasando una situación tremenda’

Zapata detalló que la enfermera que cuidaba de su abuela le mandaba todos los días un reporte del estado de doña Eva, con todo y fotografía incluida. Debido a la pandemia, Laura, así como los familiares de otros pacientes del lugar, no podían ingresar a la casa de asistencia, esto para cuidar a las personas mayores de un brote de COVID-19. Sin embargo, la semana pasada, Laura decidió visitar a doña Eva por su cumpleaños y se apegó al protocolo del lugar, el cual requería que ella se aislara en el mismo asilo, además de hacerse la prueba PCR para detectar el coronavirus.

©@laurazapataoficial Laura Zapata y Thalía unen fuerzas ante la delicada situación de su abuelita

Al estar en las instalaciones, Laura notó que la enfermera que cuidaba a su abuela estaba actuando de manera extraña, así como el personal del lugar. Después de unas horas, Laura tuvo conocimiento de las graves escoriaciones en la piel de su abuela y se comunicó de inmediato con Thalía y el resto de la familia, además de proceder legalmente contra los responsables. “Ya tomé cartas en el asunto y abrí una carpeta de investigación contra la enfermera que omitió, escondió, no comentó y obviamente quiso huir, y contra quien resulte responsable en esta institución, donde cobran muy caro para cuidar a tu viejita”, dijo.

“Si yo no vengo en un mes, yo creo que me entregan a mi abuelita y me dicen, ‘Se murió de septicemia’”, añadió Zapata, quien comentó también que los doctores del lugar no han querido responder a sus preguntas, ni dar la cara ante la delicada situación.

