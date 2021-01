Fallece el padre de Gael García a los 70 años

José Ángel García, actor y padre de Gael García Bernal, falleció este viernes a los 70 años a causa de la fibrosis pulmonar que padecía desde hace tiempo. En los últimos días, estuvo hospitalizado en la Ciudad de México, en donde reportaban como delicado su estado de salud.

©@José Ángel García Huerta José Ángel García falleció a los 70 años de edad

Bella de la Vega, actriz y pareja de José Ángel, confirmó la noticia a través de su perfil en Facebook. “¡En el paraíso estás, mi amor, mi cielo, mi vida! ¡En nuestro Avalon nos volveremos a reunir, mi todo! ¡Te amo por siempre y para siempre, mi maestro, el amor de mi vida!”, escribió.

De la Vega, además, publicó una foto junto a él en un día de vacaciones, en la que resaltó un moño negro en señal de luto. Hasta el momento, no se han revelado más detalles al respecto y la familia del también director de escena se mantienen en silencio.

Días de preocupación

Durante la última semana, Bella de la Vega mantuvo al tanto de la situación a los fans de José Ángel y de su hijo sobre el estado de salud del actor. “Pido humildemente una oración colectiva por la salud y recuperación de mi amado esposo José Ángel García Huerta, quien está librando una batalla por su vida contra la fibrosis pulmonar”, escribió en las redes sociales. Ahí mismo explicó que su esposo no estaba contagiado de COVID-19, aunque querían mandarlo a esa área.

©@José Ángel García Huerta La esposa del actor informó al público sobre su estado de salud

En una reciente entrevista con Ventaneando, Bella contó cómo fue la crisis de salud que padeció: “Me decía ‘yo no me quiero morir en un hospital’, él sentía que estaba muriendo. Pero ya en la tercera crisis, que fue ayer, se cayó, se me desvaneció de que no tenía oxigeno en su cerebro”. La también actriz aseguró que intentó llevarlo al hospital, pero no encontraban ambulancias disponibles y demoraron casi un día en ingresarlo.

La pareja se casó de forma sorpresiva a principios del año pasado. Meses después decidieron mudarse cerca de la playa para continuar con el tratamiento médico de José Ángel, pues aunque sabía que su enfermedad no tenía cura, sí podía llevar una vida tranquila.