Así sera el documental protagonizado por Ozuna y Anuel AA

Dos de los artistas más importantes de reggaeton, Ozuna y Anuel AA, han lanzado un documental conjunto, así nos lo han hecho saber a través de redes sociales. En apenas horas, las publicaciones de los artistas tienen miles de likes y comentarios de sus seguidores que están ansiosos de ver dicho trabajo audiovisual. No hemos de olvidar que Anuel, tras los Latin Grammy, dio un comunicado en redes a través de la canción de Me contagie donde nos contaba que tenía pensado su retirada de la música, declaraciones que dejó a muchos de sus fans desolados. Sin embargo, parece que el artista puertorriqueño no se rinde, ya que la música es su pasión.

El título escogido por los artistas es Los Dioses y versa acerca una parte de la vida de los cantantes. En el trailer del documental vemos momentos duros de la vida de los artistas, sobre todo el comienzo,el encarcelamiento del artista Anuel AA y su apoyo en su compañero y amigo Ozuna.

©@anuel Ozuna y Anuel lanzan documental y nuevo sencillo

Los cantantes han acompañado la noticia de su documental con el lanzamiento de un nuevo álbum, también denominado Los Dioses. En Instagram, tanto Ozuna como Anuel AA cuentan con millones de seguidores – 21 y 23 millones respectivamente– unas cifras enormes que han hecho que el sencillo esté batiendo récords en YouTube. En menos de 24 horas es número 2 de tendencias en videos con más de un millón y medio de reproducciones.

En Instagram, Anuel ha compartido una foto bajo el título: “#LosDioses @ozuna Pre-Save 👹🐻 LINK IN MY BIO!!!!!!!!!! QUIERO QUE TODO EL MUNDO QUE ME AMA COMENTE “REAL HASTA LA MUERTE” Yo por ustedes doy la vida, SE LOS JURO!!!!!!!!!!”

Un título cargado de sentimientos y emociones a flor de piel. Por otra parte, el artista Ozuna ha compartido varios post junto a su colega.