Los Montaner: La tropa familiar en la cima de la popularidad

Ricardo, ¿cómo transmites tu experiencia a los chicos? ¿Ellos te preguntan cosas? ¿Dejas que ellos vayan descubriendo el camino?

Ricardo Montaner: Siento que no es una cosa ni la otra. Yo los alecciono... o si no ellos vienen y me dicen: ‘¿Qué hago?’. Yo pienso que la vida se practica viviendo. No hay un patrón ni tampoco una fórmula. Las cosas suceden y, en medio de todo, vamos viviendo muy felices, que no es poco. Enfrentando cada cosa, las adversidades, las cosas no tan agradables, las cosas que duelen, también las enfrentamos desde el amor. Cuando tú enfrentas las cosas desde el amor, la concepción de cada acontecimiento suele ser especial.