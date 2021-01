El tierno sobre nombre del presidente Joe Biden a su esposa Jill

Antes de jurar oficialmente como el 46° presidente de los Estados Unidos, Joe Biden le rindió un sentido homenaje a su esposa, la Dra. Jill Biden. En su dulce mensaje el día de la toma de posesión este 20 de enero, el comandante en jefe reveló el dulce apodo que tiene para la primera dama. “Te amo, Jilly, y no podría estar más agradecido de tenerte conmigo en el viaje que tenemos por delante”, tuiteó el presidente junto a un video de él y la Dr. Biden tomados de la mano. La primera dama retuiteó el conmovedor post, y agregó un corazón morado.

La primera pareja fue presentada por el hermano de Joe, Frank Biden. En una previa entrevista con Vogue, Jill recordó: “Yo era un estudiante de último año y había estado saliendo con chicos con jeans, tenis y camisetas, él vino a la puerta y tenía un abrigo deportivo y mocasines, y pensé: ‘Dios, esto nunca va a funcionar, ni en un millón de años’. ¡Él era nueve años mayor que yo! Pero fuimos a ver A Man and a Woman al cine en Filadelfia y realmente nos llevamos bien. Cuando llegamos a casa... me dio la mano buenas noches... Subí las escaleras y llamé a mi madre a la 1:00 a.m. y le dije: ‘Mamá, finalmente conocí a un caballero’”.

©Getty Images Joe Biden juró como el 46o presidente de los Estados Unidos el 20 de enero

Joe, viudo y padre de sus hijos Hunter y Beau, le propuso matrimonio a Jill cinco veces antes de casarse en 1977. La profesora de inglés le explicó a Vogue: “Le dije: ‘Todavía no. Aún no. Todavía no’. Porque en ese momento, por supuesto, me había enamorado de los chicos, y realmente sentía que este matrimonio tenía que funcionar. Porque habían perdido a su madre y no podía permitir que perdieran a otra madre. Así que tenía que estar 100% seguro”.