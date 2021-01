Jennifer Lopez y su espectacular look de Chanel para la investidura presidencial

Jennifer Lopez figuró en la lista de celebridades de alto perfil que se presentó en la inauguración presidencial de 2021. Luego de su participación en el show del medio tiempo del Super Bowl 2020 y de su presentación en el tradicional evento de Fin de Año, solo hacía falta que ‘La Diva del Bronx’ agregara a su lista de logros un performance en una investidura presidencial.

©GrosbyGroup Jennifer Lopez luego de su presentación en la investidura presidencial de 2021

Tras la participación de Lady Gaga, la cantante de 51 años se abrió paso y tomó el micrófono para interpretar This Land Is My Land y America The Beautiful en el ala oeste del Capitolio. Entre canción y canción, Jennifer pronunció un fragmento del juramento a la bandera estadounidense en un perfecto español. “Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, dijo visiblemente emocionada en el corazón de Washington, D.C.

©@jlo JLo y Alex Rodriguez juntos en Washington, D.C.

Los fanáticos de JLo hicieron eco del gesto de la intérprete al incluir parte de su herencia hispana en un evento histórico de tal importancia. En uno de los mensajes publicados en Twitter, un usuario escribió: “Amé a @JLo por incluir el español en la inauguración”. Otro más, compartió: “Jennifer Lopez hablando español en el escenario de la inauguración me puso la piel de gallina”.