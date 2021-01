Julián Gil anuncia que dio positivo a coronavirus

Julián Gil enfrenta un duro momento de salud, luego de dar positivo a COVID-19 . El actor de origen argentino dio a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales que, desafortunadamente se habría contagiado del virus SARS-CoV-2, que ocasiona la enfermedad. Gil reveló que se encuentra estable, sin embargo detalló que para él, los primeros días fueron muy difíciles, ya que tiende a padecer de los pulmones y se complicó un poco.

©Yanni De Melo El actor de 50 años ha recibido apoyo de su lugar de trabajo, sobre todo del productor Juan Osorio

En el video, el galán de telenovelas se deja ver un poco decaído por su estado de salud, pero siempre de buen ánimo y agradeciendo a todos los que se han preocupado por él, pues llevaba unos días ausente de as redes sociales, plataformas en las que es muy activo. “Sé que he estado un poquito perdido de las redes sociales, pero la verdad es que me he cuidado muchísimo, he seguido todos los protocolos durante casi un año desde que empezó la pandemia, pero bueno me tocó el COVID. No sé cómo, cuándo, ni dónde me contagié. No lo sé”, expresó el actor.

Loading the player...

Julián asegura que no fue en Televisa, su lugar de trabajo, pues llevaba varios días sin ir a grabar, Así que no entiende cómo se dio el contagio, pues él se cuidaba al máximo. “Justo llevaba 10 días sin trabajar en Televisa, porque no me tocaba grabar, he descartado que fue en la producción del señor Juan Osorio”.