Gloria Estefan dona su plasma tras superar el COVID-19

En un video publicado en sus redes sociales, Estefan recordó el momento exacto en el que pudo haberse contagiado. La única que resultó positiva al virus fue ella. Su esposo, su hija y la pareja de su hija salieron negativas. “Lo único que puedo imaginar es que alguien se me acercó cuando estaba comiendo y me dio una palmada en el hombro. Estaba muy cerca y no usaba mascarilla. Me dijo cosas lindas, pero es lo único que he hecho fuera durante meses”, detalló.

