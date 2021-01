Amelia Vega la da la bienvenida a su cuarto bebé

Amelia Vega y Al Horford se han convertido en padres por cuarta ocasión, así lo dio a conocer la exreina de belleza través de sus redes sociales. En su perfil de Instagram, la modelo dominicana compartió la buena noticia del nacimiento de la pequeña Nova, quien llegó al mundo el pasado 15 de enero. Nova se integra al numeroso clan de Amelia y Al, quienes son los orgullosos padres de Ean, Alía y Ava.

©@ameliavega Nova nació el pasado 15 de enero, pero recién se dio a conocer la noticia

En su cuenta, la modelo —quien se coronó en 2003 como Miss Universo—compartió una fotografía en la que aparece al lado de su marido, mientras sostiene a su recién nacida minutos después del parto. “Nova Horford Vega🧸🎀 1/15/2021. No existen palabras terrenales para expresar mi gratitud con Dios ante el hermoso regalo de la vida que hoy por su gracia vivimos”, escribió al inicio de su mensaje. “Es simplemente indescriptible la habilidad del corazón de una madre crecer con la llegada de otra cría 🧸. Llevas tan poco aquí y desde que te vi la verdad no me pudiera imaginar nuestras vidas sin ti. #BabyNova #Baby4 #PartyOf6 #LaGloriaADios”.

©@ameliavega Amelia Vega compartió esta otra fotografía de su pequeña

Al Horford, jugador del Oklahoma City Thunder de la NBA, comentó el post de su esposa: “My Wonder Woman!!! #blessed (¡Mi mujer maravilla! #bendecido). Gaby Espino, Clarissa Molina, Karla Martínez, Francisca Lachapel y otras celebridades se sumaron a las felicitaciones y los buenos deseos por el nacimiento de Nova.