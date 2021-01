Ximena Duque es hospitalizada de emergencia por neumonía

Debido a algunas complicaciones derivadas del coronavirus , Ximena Duque tuvo que ser internada en un hospital en Miami. La propia actriz dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió que tiene un cuadro de neumonía. La también empresaria, quien está a solo unos días de dar a luz a su tercera hija, comentó que, debido a su condición actual, se trataba de una situación delicada, pero afortunadamente, se encuentra estable y atendida por expertos, los cuales han logrado estabilizarla.

©@ximenaduque Ximena Duque compartió con sus seguidores su diagnóstico

La estrella de origen colombiano comenzó sus videos agradeciendo las oraciones y buenos deseos de sus seguidores, quienes han estado al pendiente de su salud, luego de que hace unos días HOLA! USA revelara su diagnostico positivo a COVID-19 . Tras el agradecimiento, Ximena reveló algunos detalles de su salud: “Llevo un par de días en el hospital. Estaba en casa, descansando, cuidándome, pero ya eran muchos días de fiebre y mi ginecóloga me pidió que ya me fuera al hospital”, explicó. “Llegué al hospital con un cuadro de neumonía en los dos pulmones, un cuadro normal para los pacientes de COVID, pero en mi caso, al estar embarazada es un poquito más delicado, porque el tratamiento no puede ser tan agresivo”, comentó la actriz de telenovelas.

Loading the player...

Por fortuna, su cuerpo ha recibido bien el tratamiento y poco a poco su salud ha ido evolucionando favorablemente. Además del cuadro de neumonía, había otra cosa que le preocupaba a sus doctores; su nivel de líquido amniótico. “Estaba en 5.7, si llegas a 5, toca inducir el parto y sacar a la bebé. Me han puesto muchos fluidos, mucho suero y en el transcurso de 24 horas subimos a 10”. Gracias a que se logró estabilizar el nivel del líquido, Skye está fuera de peligro. “Estamos bien, Skye está a salvo, está bien, está tranquila y se va a quedar ahí hasta que mamita este súper fuerte. Mis pulmones están reaccionando súper bien, hay una gran mejoría”.