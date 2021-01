Esposo de Ximena Duque revela, al borde del llanto, el estado de salud de la actriz

No han sido días sencillos en el hogar de Ximena Duque y su familia. Días atrás, la actriz confirmaba que en su hogar se vive la pesadilla del mundo actual luego de haberse contagiado con COVID-19. Tal como lo dimos a conocer en HOLA! USA , Jay Adkins , su esposo, y Luna, su hija de tres años, fueron los primeros en dar positivo y días después ella tenía los síntomas de la enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo.

Con el corazón roto y al borde del llanto, Jay Adkins contó lo mal que lo han pasado en casa por esta situación que aún mantiene en cama a la actriz, quien se encuentra en las últimas semanas de su tercer embarazo.

A través de sus redes sociales, Jay Adkins se dirigió al público para hacerlos conscientes de que esto no es un juego, pues además de que lo ha vivido en carne propia, lo que más le duele es ver a su hija de tres años sufrir por los síntomas, y a su esposa embarazada amanecer todos los días con fiebre. “Esto no es una gripe. Yo fui afortunado de que no me afectara tanto... Tenía que cuidar de mi hija porque mi esposa tiene una bebé dentro de ella”, dijo sin aguantar las lágrimas, pues lo invade la impotencia de no poderlas hacer sentir mejor.

Ximena Duque está a punto de tener a su tercer bebé, una niña a quien llamarán Skye

Adkins detalló que Ximena ha estado delicada durante la última semana: “Quizá se moleste porque diga esto, pero hoy vomitó sobre sí misma, ¿te imaginas entrar, ver a tu esposa embarazada y sentirte impotente? Esto es cierto”, agregó desesperado por la situación en su casa.

Por ello es que el empresario pidió a todos sus seguidores -y en especial a los influencers- que dejen de salir de casa, usen mascarilla y se laven las manos. Además, trató de hacer conciencia para aquellos que hacen fiestas y reuniones cuando la instrucción es la contraria. “Toma esa decisión por la vida de otras personas”, dijo, ya que al principio él no tuvo ningún síntoma y pudo haber contagiado a otros. Sin embargo, por no salir y usar mascarilla esas posibilidades se redujeron.