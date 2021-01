Sarah Kohan pone un alto a los rumores de su vida con Javier ‘Chicharito’ Hernández

Los rumores en torno a la separación de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan toman cada vez más fuerza, y el silencio de la pareja no hace más que incrementarlos. En medio de las especulaciones, la modelo de 26 años viajó con sus hijos a su natal Australia, mientras el futbolista mexicano permanece en Los Ángeles, en donde reside desde hace un año como parte de su contrato con el LA Galaxy. Desde ahí, Sarah envió un contundente mensaje en sus redes sociales para tratar de poner un alto a las especulaciones que rodean su relación con su esposo.

©@ch14_ Sarah Kohan y Javier ‘Chicharito’ Hernández se encuentran en medio de rumores de separación

“Para todos los medios noticiosos que han inventado rumores sobre mí. Me gustaría decir que NUNCA he estado con otra persona de forma física o emocionalmente desde que conocí a Javier”, escribió la mamá de dos en sus historias de Instagram.

Las palabras de Sarah surgen a raíz de los rumores que señalan que el padre de su hijo mayor, Noah, en realidad es Diego Dreyfus, coach y entrenador de vida de Chicharito. Desde entonces la pareja parece atravesar un bache en su relación que, de acuerdo a varios medios locales, llegó a su fin.

“Por favor, paren con todas las acusaciones e insinuaciones al respecto. Esa no es la persona que soy. Por favor, respeten mi privacidad y la de mi familia”, concluyó.

Cabe recordar que meses atrás, Sarah hizo un anuncio similar cuando varios medios aseguraban que el pequeño no era hijo del futbolista. Javier Hernández incluso apoyó a su esposa y salió en su defensa con un mensaje en su propio perfil. Sin embargo, las especulaciones continúan a pesar de la petición de ambos.

Reacciones de él y ella

Por su parte, el delantero del LA Galaxy se mantiene sereno, incluso cuando fue abordado por una reportera del programa Suelta la Sopa, mientras iba acompañado precisamente de Dreyfus. Al preguntarle sobre la supuesta separación, amable y sin perder la sonrisa, contestó: “Sígueme preguntando 35 mil cosas, no voy a responderte nada”.

©@sarahkohan Sarah recién viajó a Australia sólo con sus hijos Noah y Nala

Una semana atrás, en el mismo programa a Sarah le preguntaron sobre el tema, y tajante pidió que la dejaran en paz. “Mi vida privada es privada, no es asunto de ustedes”, dijo un tanto molesta.

Los mensajes de Sarah Kohan



A pesar de no dar declaraciones, la modelo publica citas y mensajes que parecen pistas de lo que sucede en su matrimonio. “La decisión más difícil de tomar es dejar a alguien por quien te esforzaste tanto para que funcionara. Solo puedes hacer tanto para ser compatibles, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. No puedes ser la única sembrando semillas de esperanza en alguien que no toma su conexión en serio”, escribió hace unos días.