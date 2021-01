Anahí confirma que se contagió de COVID-19 en el concierto de RBD

“Efectivamente, me contagié en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa en casi un año, el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo (sólo a mí)”, dijo, asegurando que sus ex compañeros se encuentran bien. “Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así, nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, continuó.

Así lo vivió la familia

“Fui completamente asintomática. Pero desgraciadamente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés, bendito sea Dios, siempre estuvieron perfectos”, agregó. Desde el principio se supo que Manuel Velasco había presentado fiebre, dolores de cabeza y dificultad para respirar.

©@anahi Por suerte, la familia de la también actriz se encuentra a salvo

“Hoy sólo quiero dar gracias infinitas a Dios porque estamos bien y pasamos todo esto en casa. A todos los doctores, enfermeros/as y todo el personal que se juega todo día a día por salvar a los demás, a ellos todo el respeto, amor y gratitud”, relató sobre su experiencia con la línea de médicos que la atendieron a ella y su familia.