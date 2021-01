Sebastián Rulli revela que pasa por un difícil momento familiar

Para Sebastián Rulli lo más importante es el bienestar de su familia, por ello es que, a pesar de las recomendaciones de permanecer en casa, el actor tuvo que viajar hasta España para apoyar a los suyos. En una serie de videos que compartió en las redes sociales, el novio de Angelique Boyer explicó que no se trata de un viaje de placer, sino de importancia personal, pues su padre, Óscar Rulli, sufrió un derrame cerebral que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado.

©@sebastianrulli Sebastián Rulli explicó a sus fans la razón por la que tenía que viajar a España

“¡Llegué! Ya estoy en Madrid, como pueden ver, con mucho frío”, contó a la cámara luego de mostrar cómo son los viajes en la nueva normalidad. Sin proponérselo, Rulli vio de cerca el comentado clima nevado de Madrid que tanto ha dado de qué hablar en las redes sociales. Sin embargo, sólo estuvo ahí por poco tiempo ya que esperaba su vuelo de trasbordo hacia Málaga, Andalucía, en donde vive su familia.

“Éste no es un viaje de placer”, dijo para quienes pensaran que rompía los protocolos de seguridad en busca de diversión. “Vine porque el 1° de enero mi padre sufrió un derrame cerebral que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado”, reveló sin rodeos.

©@sebastianrulli El actor acudió al llamado familiar para apoyar en lo que sea necesario

Rulli continuó: “Fueron días muy complicados en casa y tiene que empezar la rehabilitación, así que estoy por esa razón, para brindarle todo mi amor, todo mi apoyo y seguir admirándolo como siempre porque es un guerrero que me da el ejemplo de lucha, de perseverancia y yo soy igual que él”.

El pesar por su padre se reflejaba en sus ojos a pesar de llevar puestos lentes protectores y un cubrebocas negro con los que se protegió durante su estancia en el avión y los aeropuertos. “Tengo que estar aquí para apoyarlo y por eso he estado un poquito ausente”, agregó de manera inusual, pues no suele dar detalles de su vida privada. “Pero quería que lo sepan de viva voz y no se saquen de onda”, concluyó.

Camino a casa

Luego de varias horas de vuelo, Sebastián Rulli se acercaba más a la casa de su familia. Desde las costas de Gibraltar, el actor obsequió a sus seguidores un tour virtual para ubicar exactamente en dónde se encontraba. “Ahí está el estrecho de Gibraltar”, explicó sobre la zona en donde se une el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, al sur de España.