Ximena Duque presume a su inseparable compañero en su lucha contra el COVID

Para Ximena Duque y sus seres queridos los últimos días han sido de total incertidumbre debido a que resultaron positivos a coronavirus . A pesar de las circunstancias, la actriz de origen colombiano, quien está en la recta final de su tercer embarazo, no pierde la fe en que saldrá adelante de esto. Ximena cuenta con el cariño de sus familiares, de sus miles de fans, así como de su inseparable compañero de batallas, su perro Oreo . Durante su lucha con el COVID-19, el perro —de raza labradoodle— se ha mantenido a su lado, a pesar de que ella le ha pedido que se aleje.

©@ximenaduque Ximena Duque con Oreo, quien tiene cinco años

En Instagram stories, la también empresaria compartió un par de videos en los que su fiel Oreo aparece recostado a los pies de la cama en la que ella descansa. “Tengo mucho miedo de que se le pegue a él, pero no hay forma de que me deje sola. Le digo que se vaya y viene más. Nosotros se lo podemos pegar a ellos, pero ellos no lo pueden pasar. No hay forma de sacarlo de aquí”, dijo la estrella de telenovelas, quien se escucha muy constipada.

Loading the player...

Ximena teme que su perro, el cual es una cruza de labrador retriever y poodle se contagie, pero por más que le ha pedido que se aleje, Oreo insiste y según sus instintos, quiere cuidar de su ella, así como de Skye.

De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, algunas mascotas (incluidos perros y gatos) también han sido infectadas con el virus que causa el COVID-19. Sin embargo, en función de la limitada información, el riesgo de que los animales transmitan el virus a las personas se considera bajo. Los animales no parecen jugar un papel significativo en la propagación del virus que causa la COVID-19.