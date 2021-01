Jeff Bezos ya no es el hombre más rico del mundo: descubre quién ocupa su lugar

Jeff Bezos ha dejado de ser el hombre más rico del mundo... Sí, así como lo lees. Ahora el título pertenece a Elon Musk , de acuerdo con CNBC. El sitio reportó el pasado jueves 7 de enero que, con el aumento en el precio de las acciones de Tesla, Elon rebasó al fundador de Amazon. Se estima que la fortuna del CEO de Tesla es de más de $185 billones de dólares, mientras que la de Bezos, de 56 años, es de $184 billones, según indica el portal. En tanto, Bloomberg señaló que Bezos aún tendría una gran ventaja sobre Elon de no ser por sus labores filantrópicas, además de su sonado divorcio con su exesposa MacKenzie Scott, de quien se separó a finales de 2019.

El jueves por la mañana, Elon respondió a un tuit en el que se hacía mención a su nuevo título como el hombre más rico del mundo. “Que extraño”, tuiteó. “Bueno, de regreso al trabajo...”. En noviembre pasado, el billonario superó a Bill Gates para convertirse en el segundo más adinerado.

©Getty Images Elon Musk es ahora la persona más rica del mundo

En una entrevista con Business Insider en diciembre, Elon habló sobre la posibilidad de vender sus propiedades y la razón por la que está acumulando una fortuna. “Básicamente, casi no tendré posesiones con valor monetario, aparte de las acciones de las empresas. Entonces, si las cosas se ponen intensas en el trabajo, me gusta dormir en la fábrica o en la oficina. Y obviamente necesito un lugar si mis hijos están allí. Entonces, simplemente alquilaré un lugar o algo. Y la mayor parte del tiempo soy solo yo, así que realmente no necesito un lugar grande”, dijo.

Elon agregó, “Estoy acumulando una riqueza, por así decirlo, pero únicamente son acciones de Tesla y SpaceX. La única acción que poseo y que cotiza en la bolsa es Tesla. Eso es. Si Tesla y SpaceX quiebran, yo iré a la quiebra personalmente. Cien por ciento. Pero también pienso, ‘¿por qué debería intentar tener acciones de todos modos? ¿por qué tengo todas estas cosas?’. Volviendo a lo que decía antes, creo que es importante que la humanidad se convierta en una civilización espacial y un planeta con múltiples especies. Y se necesitarán muchos recursos para construir una ciudad en Marte. Quiero poder contribuir tanto como sea posible a una ciudad en Marte. Eso significa mucho capital”.



