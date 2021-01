María Celeste Arrarás anuncia su regreso frente a las cámaras

María Celeste Arrarás pronto estará de regreso frente a las cámaras, ¡tal como sus fans lo habían pedido! La misma presentadora anunció la buena nueva en sus redes sociales, y fue ahí en donde reveló un par de detalles de lo que pronto podremos ver. La puertorriqueña da un paso más en su carrera y esta vez se suma a las tendencias virtuales con un show que presentará a través de su canal de YouTube.

“¡Por ahí viene! Muchos de ustedes me lo han pedido y en eso he estado trabajando... ¡¡Pronto mi nuevo programa por YouTube!!”, anunció con mucha emoción. Si bien no dijo exactamente de qué va el show, la ganadora de tres premios Emmy parece volver a los que tanto ama y presentará lo más relevante del mundo de las noticias.

Si bien se ha mantenido ocupada con esta nueva fase de su carrera, no es lo único en lo que invierte su tiempo. “Es uno de varios proyectos en los que estoy trabajando”, aseguró sin revelar qué más tiene entre manos. Al mismo tiempo invitó a sus seguidores a suscribirse a su canal en la plataforma de videos para no perderse ningún detalle y, mucho menos, el primer capítulo de esta emocionante historia.

Nueva música de Adrián

Además de sus propios proyectos profesionales, María Celeste Arrarás está de lo más contenta ayudando a su hijo menor, Adrián, con su carrera como cantante. El joven de 18 años recién lanzó un nuevo sencillo titulado Just Who I Am, y la orgullosa mamá compartió el tema con todos sus seguidores.