Bad Bunny cofiesa que padeció depresión y alza la voz a favor del idioma español

La fama no es sinónimo de felicidad, y la prueba son los diversos artistas que han revelado que, a pesar de su éxito a nivel internacional, llegan a padecer depresión. Bad Bunny es el más reciente en confesar los estragos emocionales que vivió a pesar de ser el favorito del público, y tal como otras celebridades, encontró un refugio en la realidad para mantener los pies sobre la tierra y así poder disfrutar de los logros de su carrera.

El cantante reveló en una entrevista con El País que justo en el boom de su carrera, él no era tan feliz como se pensaba. “Me preguntaste antes cómo no me había vuelto loco. Pues creo que ese fue el momento que iba a determinar si yo me iba a volver loco o no. De 2016 a 2018 desaparecí, yo estaba metido en una cápsula, sin enterarme de nada. El mundo me veía, pero yo estaba desaparecido”, aseguró.

Aunque ningún médico lo diagnosticó, él está seguro de lo que sucedía, en especial porque había dejado de hacer aquellas cosas simples que tanto le gustaban, como ver el box o las películas en cartelera. Sin darse cuenta, su familia tenía nuevos integrantes que él no conocía y tampoco sabía cuando alguno de ellos pasaba por un mal momento o estaba enfermo.

“Y ahí fue cuando yo dije: ¿quién soy?, ¿qué está pasando?”, expresó. Ese instante fue el que lo regresó de Argentina a su casa en Puerto Rico en donde pasó un tiempo alejado de todo, lo que lo ayudó bastante a recordar sus propios ideales.

Bad Bunny, el chico de Puerto Rico

El éxito de Bad Bunny llegó gracias a su primer disco, Soy Peor, en 2016. En ese mismo año, Benito Antonio Martínez Ocasio era un joven que para ganar dinero trabajaba empacando alimentos en un supermercado. Aunque hoy es el artista latino número uno en Spotify y los premios por su música siguen llegando, hay ocasiones en las que Bad Bunny aún piensa que tiene problemas económicos.

“Hace poco que tengo 100% claro en la cabeza lo que he conseguido, quizá hace un año o seis meses; pero hasta entonces, muchas veces se me olvidaba, sentía que era el chamaquito del supermercado. Pasaba algo y decía: ‘¡Diablos!’. Y luego: ‘Ah, no, espera, si yo tengo aquí...”, expresó tocando su bolsillo.

En cuanto a la posibilidad de cantar en inglés, la respuesta sigue siendo la misma: un contundente no. “Hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi”, aseguró. Y es que, aunque ha cantado con artistas como Drake, con Cardi B o Jennifer Lopez, siempre ha sido en español y con su acento. “Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento”, expresó.