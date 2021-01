Kim Kardashian y Kanye West, a punto del divorcio

La historia de amor entre Kim Kardashian y Kanye West parece haber llegado a su fin luego de más de ocho años juntos, seis de ellos como marido y mujer. En las últimas horas trascendió que la famosa empresaria solicitó el divorcio al rapero luego de varios meses; sin embargo, no lo ha hecho de manera oficial. Y los motivos podrían haberse desencadenado a mediados del año pasado, cuando Kanye sufrió una crisis emocional luego de postularse a la presidencia de Estados Unidos.

©@kimkardashian Kim Kardashian y Kanye West han estado casados por seis años

De acuerdo a E! News, la estrella de Keeping Up with the Kardashians y el cantante llevan tiempo separados. Sobre su relación, explicaron que: “Ha llegado al punto en que no han pasado tiempo juntos como pareja casada en meses”.

Para ambos, la prioridad son sus cuatro hijos -North de siete años, Saint de cinco, Chicago de dos y Psalm de uno-, y es por ellos que intentan llevar de la mejor manera la separación. “Se han visto por el bien de los niños, pero han estado viviendo separados. Kim sabe que el matrimonio se acabó. Lo sabe desde hace un tiempo”, agrega el portal.

A pesar de que hay rumores de que Kim solicitó los servicios de la abogada Laura Wasser, conocida por divorciar de manera lega a celebridades como Angelina Jolie y Brad Pitt, el sitio web de la televisora del reality asegura que la socialité aún no quiere hacer pública su decisión. “Quiere asegurarse de que está tomando la decisión correcta para los niños”, expresaron.

©@kimkardashian La pareja tiene cuatro hijos en común: North, Saitn, Chicago y Psalm

Y es que la hermana de Khloé y Kourtney Kardashian busca, ante todo, la seguridad y felicidad de sus hijos. “Ya no se trata del matrimonio, ella siempre se preocupará por Kanye, pero se acabó entre ellos. Kim solo se concentra en lo que es mejor para los niños. Es una decisión difícil para ella y lo está resolviendo”, agregó el portal.