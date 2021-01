Emma Stone está embarazada de su primer bebé

El 2020 podría haber terminado, pero todavía está demostrando ser el año de los bebés famosos en cuarentena, ¡ya que Emma Stone está embarazada de su pareja, Dave McCary ! En las fotos obtenidas por la publicación Daily Mail, la actriz de Superbad aparece súper embarazada en un paseo por Los Ángeles, California. También fue fotografiada acariciándose su adorable pancita. La actriz de Zombieland parece tener más de dos meses de embarazo y se aseguró de estar protegida con una mascarilla e hidratada con una botella de agua. Aunque la pareja aún no ha confirmado la noticia, US Weekly confirmó en exclusiva la información el lunes 4 de enero.

©GettyImages

“Parece muy feliz y muy emocionada por convertirse en madre, está constantemente feliz y emocionada. Se ve muy bien, se ve saludable, está radiante”, dijo una fuente al medio. “Últimamente se ha mantenido al día con los amigos y el trabajo, siempre se mantiene activa y hace su ejercicio diario”, añadió.



Emma Stone con su pancita de embarazo lo más hermoso que verás el día de hoy 🥰#EmmaStone #Cinestr3s pic.twitter.com/3kvVDJCwYa — Cinestr3s (@cinestr3s) January 5, 2021

Stone conoció al exdirector del segmento Saturday Night Live mientras presentaba el programa en 2016. Según Cosmopolitan, dirigió su parodia “Wells for Boys”. Fueron vistos saliendo del estreno de su película Brigsby Bear en junio de 2017 y en octubre de ese año se informó que estuvieron saliendo durante meses. Pero en 2018, la pareja no se volvió a ver junta hasta diciembre e incluso hubo rumores de que se separaron después de que Stone fue vista “luciendo como toda una pareja”, con su ex, Andrew Garfield. Sin embargo, ese diciembre, US Weekly informó que Stone y McCary estaban tomados de la mano románticamente mientras patinaban juntos en su fiesta. A partir de ese momento, la pareja comenzó a tener apariciones públicas en alfombras rojas. Ambos anunciaron su compromiso en su cuenta de Instagram el 4 de diciembre de 2019.