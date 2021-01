Georgina Rodríguez presume sus curvas en Dubái

Georgina está en el punto de mira por ser una de las mujeres actuales más influyentes, esto es debido a que la modelo no pasa desapercibida. En numerosas ocasiones la hemos visto en redes con posados y looks de lo más sensuales. Pues bien, Georgina y Cristiano Ronaldo, junto con toda su familia, nos han sorprendido en las playas de Dubái, donde han pasado las fiestas y han celebrado el año nuevo. Como bien sabemos Cristiano Ronaldo es la persona con más seguidores del mundo en Instagram, cuenta con una cifra de 251 millones de seguidores, ha sido la primera persona en superar la cifra de 250 millones de seguidores en Instagram y su novia, cuenta con una cifra de 22,9 millones de seguidores, la cual no deja de subir de forma veloz.

En estas “minivacaciones”, no han dejado de compartir contenido con sus millones de fans. Georgina ha compartido diferentes post de su estancia en Dubái, destacando sobretodo uno de ellos.

©@georginagio Georgina Rodríguez en Dubái

En este post la modelo española luce curvas bajo el título “caminante no hay camino sino estelas en la mar”. El post ha llegado a alcanzar millones de likes. Como de costumbre, Georgina nos muestra este tipo de fotos muy sexys y atrevidas.