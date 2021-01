Nacho Mendoza, Melany Mille y su bebé arrancan el año con un paseo familiar en bote

De acuerdo con el propio Nacho, su primogénito, Diego, y sus tres hijos con Inger, ya conocen a la pequeña Mya Michelle, a través de videollamada . A inicios de diciembre, en una entrevista con su connacional Viviana Gibelli, el intérprete comentó que los chicos quedaron cautivados con la bebé, sobre todo Miguel, de nueve años. “Cada vez que hablo con él, he cometido el pequeño error de hacerlo sentir con responsabilidad de cuidar a su hermana, así que está todo el tiempo atento, como en emergencia con la niña”.

Entre risas compartió que, cuando su hija sea mayor y quiera tener novio, será algo muy complejo, pues tendrá a sus ¡cuatro hermanos mayores cuidándola! “Tengo que relajarlo un poquito más porque si es así a través de los videos, va a ser difícil cuando esté con ella, y tampoco esa sobreprotección de los hermanos porque va a tener cuatro varones por encima de ella ¡que no quiero que no la dejen vivir! No le van a dejar tener un novio tranquila”.