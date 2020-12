Emilio Estefan recibe vacuna contra el coronavirus: ‘Decidí tomar el riesgo’

Como sabemos, la intérprete de Conga reveló que se había contagiado con el temible virus, el cual contrajo al salir a una cena. “El 30 de octubre fue la única vez que salí de casa y la razón por la que comparto esto es porque quiero que sepan lo altamente contagioso que es”, detalló.

La tía de Lili Estefan recordó que tres o cuatro miembros de su familia salieron a comer aquella noche y aunque se aseguró de usar mascarilla, el virus llegó a su sistema. “Lo único que puedo imaginar es que alguien se me acercó cuando estaba comiendo y me dio una palmada en el hombro. Estaba muy cerca y no usaba mascarilla. Me dijo cosas lindas, pero es lo único que he hecho fuera durante meses”, detalló.

