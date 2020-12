La hija de Nacho y Melany Mille en la playa por primera vez, ¡tienes que verlo!

©@nacho Así luce la pequeña Mya Michelle

“En el aeropuerto de Santo Domingo me encontré a una señora (Mabel) que me dijo: ‘Nacho, yo dije que si te encontraba algún día, te comentaría que no era justo que haya tanta gente que te quiera y que tú decidieras no compartir con nosotros la bendición tan grande de tu primera hija. Hay personas que te sentimos como familia, que reímos contigo y lloramos contigo, que nos alegramos por todo lo bueno que te sucede, que te seguimos desde hace muchos años, creemos en ti y ahora nos sentimos excluidos de esta nueva etapa de tu vida. Somos muchísimos los que te amamos y creo que somos responsables aunque sea en una pequeña parte de tus logros porque siempre te hemos apoyado, no somos culpables de tus malos ratos. Es egoísta de tu parte sacarnos a nosotros de tu vida’”, relató Nacho sobre la petición de su fan, hecho que lo hizo reflexionar.

“Yo me quedé 😶😳🤐, le pedí disculpas y le dije que en estos días montaría otra foto de la bebé, que tenía razón en lo que me decía; en seguida me preguntó que a quién se parecía. Yo voy a dejar que ustedes le respondan eso. ¿Es más Mendoza que Mille o más Mille que Mendoza? Gracias por sus palabras, mi señora. Dios la bendiga mucho”.