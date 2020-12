El hijo de Armando Manzanero lamenta el deceso de su padre por COVID: ‘Qué cosa tan irresponsable’

©GettyImages Juan Pablo Manzanero lamentó profundamente la partida de su padre, a quien había pedido que se cuidara más ante el COVID

“Sabemos que era una persona muy inquieta. Yo le dije ‘oye pá‘, no andes saliendo’. Y me dijo ‘es que si yo me quedo en casa me muero’. Es una persona que, pues siempre estuvo muy activa, y es también una cosa que estamos viviendo como mundo, que hay que tomársela en serio. No andar haciendo fiestas, que por más ganas que queramos ver a nuestros seres queridos... no. Porque ahora nos vamos a congregar para despedirlo”.

De acuerdo con REFORMA, JuanPablo se encuentra en Mérida, listo para recibir los restos de su padre, quien fue cremado, según los deseos de su familia. “Lo único que puedo es agradecer a toda la gente que nos están brindando su apoyo, es su inmenso amor, su cariño, todo lo que le profesaban a mi padre. Son momentos que hay que agradecer. Es el reflejo del amor que es para siempre, él sembró todo ese cariño y está viviendo en los corazones de uno. La gente trasciende, no muere. Así como veo la vida, mi padre está conmigo, está presente, con nosotros. Aprenderemos a las cosas mejores”, dijo.

En sus redes sociales, Juan Pablo le dedicó un emotivo mensaje a su padre y destacó que fue él quien le enseñó que por siempre vivirá en su corazón.